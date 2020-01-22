Simge Tertemiz: "Bana da uygunsuz yazanlar var"

İF Wedding 2020'de Ümit Collection'un defilesinde podyuma çıkan Simge Tertemiz, defile sonrasıolay açıklamalar yaptı

İF Wedding 2020 İzmir 'de başladı.

Ümit Collection firmasının koleksiyonunun podyumda olduğu açılış defilesinde Simge Tertemiz, Özgü Öcal, Buse İskenderoğlu ve Tuğba Melis Türk gibi ünlü isimler podyuma çıktı. 44 parçadan oluşan ve göz alıcı tasarımları ile dikkat çeken Ümit Collection koleksiyonundaki şık abiye kıyafetler büyük beğeni topladı. Koreografisini başarılı koreograf Akif Örük'ün yaptığı defilede izleyenlere moda ziyafeti sunuldu.

"İsimleri söylesem olay olur"

Defile sonrası gazeteciler, son günlerin popüler ifşa konusunu Simge Tertemiz'e sordular. Tertemiz Bana da sosyal medyadan dm'den uygunsuz şekilde yazanlar var, dünyada her kadına olabileceği gibi bana da yazanlar var. Çoğu da ünlü isimler. İsimlerini söylesem gündem olurlar. Sosyal medya iyice laçkalaşmış" diye olay bir açıklama yaptı.