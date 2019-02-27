Simge, Üstsüz Sahneler İçeren Klibiyle Ses Getirdi

Ünlü şarkıcı Simge Aşkın Olayım şarkısına çektiği üstsüz sahneler içerdiği kliple sosyal medyanın gündemine oturdu.

KLİPTEKİ GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Simge, haftalarca listelerden düşmeyen "Ben Bazen" ve "Öpücem" şarkılarının ardından, söz-müziği Onur Özdemir'e ait "Aşkın Olayım"a klip çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez söz ve müzik kadar klipteki görüntüleriyle de ses getirdi.

PORTEKİZLİ MODEL EŞLİK ETTİ

Murat Joker yönetmenliğinde çekilen yeni klibinde üstsüz olarak kamera karşısına geçen Simge'ye, Portekizli model Marcos Santos eşlik etti. Sosyal medyaya saatler içinde bu cesur kliple ilgili mesaj yağdı.