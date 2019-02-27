27 Şubat 2019, 22:52
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Simge, Üstsüz Sahneler İçeren Klibiyle Ses Getirdi

Ünlü şarkıcı Simge Aşkın Olayım şarkısına çektiği üstsüz sahneler içerdiği kliple sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Simge Aşkın Olayım şarkısına çektiği üstsüz sahneler içerdiği kliple sosyal medyanın gündemine oturdu.

KLİPTEKİ GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Simge, haftalarca listelerden düşmeyen "Ben Bazen" ve "Öpücem" şarkılarının ardından, söz-müziği Onur Özdemir'e ait "Aşkın Olayım"a klip çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez söz ve müzik kadar klipteki görüntüleriyle de ses getirdi.

PORTEKİZLİ MODEL EŞLİK ETTİ

Murat Joker yönetmenliğinde çekilen yeni klibinde üstsüz olarak kamera karşısına geçen Simge'ye, Portekizli model Marcos Santos eşlik etti. Sosyal medyaya saatler içinde bu cesur kliple ilgili mesaj yağdı.

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YORUMLAR (28)
MUNZUR : Hani üstsüz dü üst varya üstünde
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SS: Para insana herşey yaptırır..
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BAYRAM: Oysaki hayvanlarda çıplak
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DİASERRA: DÜRBÜNLÜ SENİN GÖZLÜĞÜN GAZOZ ŞİŞESİNİN DİBİMİ ...HÜSNÜ ZAN DA BULUN. KRAL OLSAN SOKAKTA AĞZI OLAN ADAM KALMAYACAK.
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  • RTRRRYYYY : ne kadar da komiksin. çok güldüm de sana güldüm. valla yeni model tip inek şaban olabilirsin. yakında. zannedersem.
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