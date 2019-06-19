19.06.2019 08:22
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Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"

Simge yine iddialı : "Yazın hiti bende"

Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adında her zaman söz ettiren son dönemin en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden Türk Pop Müziği'nin en sevilen kadın sesi Simge yeni şarkısı "Ne Zamandır?" ile yaza iddialı girdi.

Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge,şimdi de Ozan Doğulu 'nun 130 BPM serisinin yenisi, "Kreşendo" albümünden yorumladığı "Ne Zamandır? "şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Simge, söz ve müziğiErsay Üner 'e düzenlemesi Ozan Doğulu 'ya ait olan yeni şarkısı "Ne Zamandır?" ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanan Simge, bu yazın hitini yarattığını söylüyor.

Geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkılarına imza atarak " 3 ayrı Altın Plak" ödülünün sahibi olanSimgeyeni şarkısı"Ne Zamandır?" için "Ozan Doğulu müthiş bir müzisyen. Kendisi ile müzik yapmaktan keyif aldım. Albümde birbirinden değerli yorumcu arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. İşte şimdi yaz geldi! " cümlelerini kuruyor.

Simge "Ne Zamandır?" şarkısı için Ozan Doğulu ile beraber Murad Küçük' ün kamerasının karşısına geçerken projenin tanıtım fotoğrafları ise Seçkin Sunguçtarafından çekildi.

Kaynak: Bültenler
Prenses, Ozan Doğulu, Simge Sağın, Güncel

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