Simi Adası (Sömbeki) gezi rehberi

Datça'ya 8 km, Bozburun'a ise 6.5 km uzaklıkta olan bu küçük adaya gitmek çok kolay! Datça'dan da Simi'ye ulaşabilirsiniz.

En sevdiğim adalardan birisidir Simi Adası. Her adanın farklı bir dokusu, kültürü, lezzetleri vardır ama bu ada da kayırdığım adalardan biri haberiniz olsun! Yıllardır ada ada geziyorum ama beni en çok keyiflendiren üç ada var: Symi, Samos ve Sakız Adası… Neden mi? Hepsinin ayrı bir dokusu ve yaşanmışlıkları var bana göre. Kendimle baş başa zamanlar geçirmek istiyorsam, Samos'a giderim. Pythagorion'daki arkadaşlarıma takılırım. Can dostlarımı da özlediysem, Sakız Adası'na. Ruhumu şımartmak için ise Simi'ye kaçarım ben!

Simi de Akdeniz iklimi hâkim olduğundan dolayı adaya kışın da gidebilirsiniz! Christmas zamanı da fena olmaz hani. Bir düşeneyim bunu! Paskalya zamanı oldukça kalabalık oluyormuş bilginize. Nisan ayında ada ne güzel olur baharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe dönüşür eminim ki bu ada!

Simi Adası 1912 yıllarında İtalyanların himayesinde kalmış. Savaş görmüş adalardan.

Simi'de yaklaşık 2500 kişi yaşıyor yıl boyu. Eylül ve Ekim aylarıise adanın en güzel zamanı! Kalabalıktan uzak desem de bu ada için pek de geçerli olmuyor galiba. Biz adaya geldikten sonra bir feribot geldi ve ada bir anda yabancıların istilasına uğradı. Böyle durumlarda ada kurallarından biri de kalabalığın gittiği yönün tam aksine gidin! Onlar ortadan kaybolduktan sonra siz onların gittiği yöne doğru gidersiniz! Ben bu kuralı uyguladım ve Paradise Beach'e gidip keyif yaptım biraz da su sporları ile zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.

Emporio'daki Aya Yorgi Kilisesi'nden ayrı bir manzara var. Eskiden kasabanın merkezi burasıyken artık yeni liman öncelikliymiş.

Adaya sabah gidip akşam dönebilirsiniz ama bu güzelliği kaçırmamak için en az 2 gün kalmanızı öneririm.

Ada halkı balıkçılık ve turizmle geçiniyor. Yaz kış adanın popüleritesi oldukça yüksek.

Adalardaki evlerin boyanması için sadece 6 renk belirlenmiş ve bu renklerin dışında evlerinizi boyayamadığınızı biliyor musunuz? Belediye böyle bir karar almış ve tüm halk da bu kurala uyuyor. Baharda evler boyanmaya başlanıyor. Kiliseler de tabi ki. Her ailenin bir kiliseyle ilgilendiğini duyunca çok mutlu oldum. Keşke bizde de olsa ve her sene boyasalar!

Simi hala kültürünü korumak için çaba sarfediiyor. Bangır bangır müzik seslerini etrafta duyamıyorsunuz. Bana kalırsa Simi Ege'nin en güzel adası. Gidince bana hak vereceğinizden eminim.

Simi Vizesi?

Simi'ye kapıda vize geçerli değil. Shengen vizesi almanız gerekiyor.

Simi'ye Nasıl Gidilir?

Bodrum'dan Simi Adası'na feribot ile yaklaşık 2 saat içinde ulaşabiliyorsunuz. Bodrum Limanı'ndan Simi'ye modern feribotlar var.Bodrum'dan Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri adaya gidebilirsiniz. Kos Adası üzerinden de adaya ulaşabiliyorsunuz.

Feribot ücretleri aynı gün gidip dönerseniz 42 Euro. Kalırsanız daha pahalı.

Bodrum Simi arası katamaran ile 2 saat sürüyor. Gerçekten oldukça rahat bir yolculuk. İstanbul'daki adalara giden deniz otobüsleri gibi düşünün. Ben Yeşilmarmaris Feribotu ile Simi'ye gittim.

Ben biletlerimiferibotlines web sitesi üzerinden aldım.

Feribot ücretleri değişkenlik gösterdiğinden siteyi incelemenizi öneririm.

Simi'nin Restaurant ve Cafeleri

Manos adanın en meşhur restoranı. Bizim Türklerin çok tercih ettiği ama biraz da fiyatların yüksek olduğu bir restoran. Ama oldukça lezzetli ve diğer restoranlara göre daha sıra dışı lezzetler sunuyor. Istakoz ve deniz mahsülleri ile hazırlanan makarnaları oldukça güzel.

Simi karidesleri çok meşhur diğer karideslere nazaran çok küçük ama bir o kadar da lezzetli.

Manos'un Simi'de 4 restoranı olduğunu biliyor muydunuz? Eskiden garsonluk yaparken şimdi adanın en fazla restoranının sahibi. Çalışınca oluyormuş ne diyelim.

Patisserie Nicolas1925'ten beri adanın fırını olan bu dükkanda durumu iyi olmayanlara ürünler ücretsiz verilirmiş. Harika bir sistem. Tereyağlı halka ve galacto borecto ( bizim laz böreğimiz ) denenmeye değer.

Pantelis'de ahtapot ve midyeli makarna tadabilirsiniz.

Georgio & Maria biraz uzak ama manzara güzel. Simi karidesi ve kalamar tercihleriniz arasında olabilir.

Simi'nin Otelleri

Simi'nin otelleri bile şirin.Manzaraları ise efsane.

Hotel Aliki adanın merkezinde kalınabilecek bir otel.

Hotel Nireus merkezdeki otellerden. Saat kulesinin hemen çaprazında kalıyor. Bence burada kalınabilir.

Simi'nin Plajları

Paradise Beach: Adanın merkezinde gümrükten çıktıktan sonra sağa doğru 5 dakika yürüyerek ulaşabilirsiniz. Harika bir plaj. Yemekler de güzel. Ayrıca su sporları için harika bir yer. Jetski, su kayağı, ringos, canoe, wakeboard yapabilirsiniz. Benden de sahiplerine selam söylersiniz! Çok tatlı bir karı koca. Onlardan ada ile ilgili bilgi de alabilirsiniz.

Agios Giorgos Deniz gerçekten de harika.

Marathounda Plajı : Keçilere bile rastlayacağınız harika bir plaj yemek de yiyebilirsiniz.

Nonou Plajı : Tavernası olan güzel bir plaj ama deniz oldukça güzel.

Agia Marina : Türk turistlerin oldukça fazla tercih ettiği plajlardan biri. Deniz tabi ki muhteşem.

Agia Nikolas: Deniz görüntüsü ve renkleriyle sizi kendine doğru çekiyor. Yemek yiyebileceğiniz birde tavernası var.

Tekne taksilerle bu plajlara gelebiliyorsunuz. Ana limandan koylara 9-14 Euro arasında ödeyerek ulaşabiliryorsunuz.

Ada'yı keşfetmek için küçük bir tren var. Adı Little Train. Manos'un restoranını geçtikten sonra ilerideki meydandan kalkıyor. Bilet ücreti ise 6 Euro. Size adanın bir kısmını gezdiriyor.

Liman'dan bir tekneye ihtiyacınız olursa; victorminast belki yardımıza koşabilir.

Günbatımını kaleden seyretmek ise harika.

Symi'den Ne Alınır?

Adadan süngerler alabilirsiniz. Türk markalarına rastlarsanız da şaşırmayın. Maria's Symi Boutiqe'den belki kendinize göre bir şeyler bulabilirsiniz. Ben elbise hastası olduğum için buralardan harika elbiseler bulabiliyorum.

Biraz da Yunanca Öğrenelim!

Yunanca oldukça zor bir dil. En azından benim için. Öğrenmek istiyorsanız en azından erken yaşlarda başlayın! Adalara gittikçe öğrendiğim kelimeler anlayabiliyorum ama konuşmak pek zor.

Kalimera- Merhaba

Ne -Evet

Ohi - Hayır

Yaasas - Merhaba

Efaristo - Teşekkür ederim.

Parakaloo - Rica ederim.

Kaliniihta, Kalisperaİyi akşamlar

Yasas Şerefine

Yassu Şerefe

Poli Kala İyiyim

Taksi –Taksi

Otobüs – Leoforio

Borcum ne kadar ? - Poso sas ofilo

Bu ne kadar ? - Poso sas ofilo

Lütfen bana yardım eder misiniz? - Borite na mevoytisete parakalo

Kelime hataları varsa affola.

Symi'ye veda ederek Leros Adası'nagitme vakti.

Keyifle gezmeniz dileğiyle!