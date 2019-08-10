Haberler» Güncel» Haber

Simit ayran satarak, 3 çocuk okutuyorlar

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit-ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.

10.08.2019 12:17 Simit ayran satarak, 3 çocuk okutuyorlar
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Nurhan İsmetoğlu çifti, simit-ayran satarak biri üniversitede, 3 çocuğunu okutuyor.
Reyhanlı'da Nurhan İsmetoğlu, eşinin 20 yıldan bu yana simit- ayran sattığını, kendisinin de 12 yıldır eşine destek olduğunu anlattı. Çocuklarının iyi eğitim alarak, ülkesine milletine faydalı birer birey olmaları için çalışmaya devam edeceklerini belirten İsmetoğlu, çocuklarından Emre'nin (19) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Cemre'nin (16) Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde, Yakup'un (15) ise Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde eğitim aldığını kaydetti. Anne İsmetoğlu, "Çocuklarımızın eğitimi ve geçimimiz için ayran simit satıyoruz. Çocuklarım da eğitimlerini canla başla sürdürüyorlar. Üçünün de üniversite eğitimi almasını istiyoruz. Çocuklarımız çok istekliler, onlara güveniyoruz ve başaracaklarına inanıyoruz" dedi.
Günde ortalama 150 ila 200 arasında simit sattıklarını belirten Mehmet İsmetoğlu da en büyük hayalinin çocuklarının okuduklarını görmek olduğunu kaydetti.



Anadolu Lisesi, Reyhanlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36   ANTALYA SAHTE PARAYLA 17 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK ALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
13:36   GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI
13:36   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yapıyor
13:36   DİYARBAKIR ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
13:35   İdlib'e yardım konvoyu
13:35   Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
13:35   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2