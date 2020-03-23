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Simit az kalsın öldürüyordu... Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf böyle kurtardı

Simit az kalsın öldürüyordu.

23.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:47

Simit az kalsın öldürüyordu... Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf böyle kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman 'da, nefes borusuna simit kaçması sonucu nefessiz kalan vatandaşı, esnaf güçlükle kurtardı.

Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir unlu mamullerinden simit alan, Hasan İ., isimli vatandaş, aldığı simidi yürüdüğü esnada yemeğe başladı. Bir süre simit yiyerek yürüyen adamın nefes borusuna simit kaçtı. Nefessiz kalan Hasan İ., el kol hareketleriyle su istedi. Durumun farkına varan büfe işletmecisi Engin Çetin ile yanında bulunan erkek kardeşi, Hasan İ'ye müdahale etmeye başladı. Bir süre Hasan İ'ye kaldırım üzerinde müdahalede bulunan Engin Çetin ile kardeşi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar müdahalelerde bulunan Engin Çetin ve kardeşi, Hasan İ'nin nefes borusuna kaçan simidi çıkartmayı başardı. Simidin çıkmasıyla birlikte Hasan İ., nefes almaya başladı. Hasan İ., daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Hasan İ., daha sonra taburcu edildi.

Yaşanılan olayı anlatan büfe işletmecisi Engin Çetin, "Vatandaş dükkana geldi, zar zor su istedi. Baktık nefes alamıyor, hemen dışarı çıktık. Boğazına bir cismin kaçtığını fark ettik. Kardeşimde buradaydı onunla beraber hemen müdahale ettik. Birkaç dakika müdahale sonrası boğaza kaçan cismi çıkarttık. Rabbimin yardımı bizlerinde müdahalesiyle tekrardan nefes aldı. 112'yi aradık, 112 geldi aldı ve götürdü. Şuan sağlık durumu iyi kendisiyle de görüşüyoruz. Unlu mamul almış, yiyerek eve geçiyormuş, farkında olmadan çiğnemeden yutmuş. Aslında yediklerimizi iyice çiğneyip ondan sonra yutmamız gerekiyor. Bu her yaş gurubu için geçerlidir. Yediklerimizi iyice çiğneyip öyle yutmamız gerekiyor. Yoksa bu tür durumlarla karşılaşa biliriz. Bu çocuğumuzun başına da gelebilir, babamızın, annemizin, kardeşimizin başına da gelebilir" diye konuştu.

Simit az kalsın öldürüyordu... Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf böyle kurtardı

Kaynak: İHA

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Simit az kalsın öldürüyordu... Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf böyle kurtardı
Etiketler : Engin Çetin, Adıyaman, 3. Sayfa

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