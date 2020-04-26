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"Simit dolması" ramazan sofralarındaki yerini aldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi olan "simit dolması", ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

26.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:43
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, simit biçiminde yapılan yöresel pide çeşidi olan "simit dolması", ramazan ayında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Özellikle ramazan ayında üretilen simit dolması, uzun süre tok tutma özelliğiyle biliniyor.
Fırıncı Mükremin Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamürsel'e has lezzetlerden olan 370 gram simit dolmasının 3,5 liradan satıldığını söyleyerek, " Vatandaşlar bizden simit dolmasını alıyor, içini daha sonra istediği gibi dolduruyor. Zevklerine göre peynir veya kıyma koyuyorlar. Farklı bir yemek oluyor." dedi.
Simit dolması
Karamürsel'deki ekmek fırınlarında simit biçiminde yapılan pide çeşidi simit dolmasının iç harcı ekşimik peynir ya da kıymayla yapılabiliyor.
Belli ölçüde kesilerek iç hamuru çıkarılan simit dolması, bir kaptaki suya batırılarak yumuşatılır ve hazırlanan harç, pidenin içine konularak avuç içiyle bastırılarak kapatılır.
Simit dolması, isteğe göre çırpılmış yumurta ve süt karışımına batırılıp kızgın yağda ya da fırında kızartılır. ’Simit dolması’ ramazan sofralarındaki yerini aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Karamürsel, Kocaeli, Güncel , Haber
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