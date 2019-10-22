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Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

Türk mutfağının önemli yiyeceklerinden simit dünyaca ünlü Oxford sözlüğe girdi. Ünlü gurme Vedat Milor simide gevrek diyen İzmirlilere gönderme yaptı.

22.10.2019 19:13Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı
Dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelledi.

2000 yılından bu yana her 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait hamur işi ürünlerin başında gelen 'simit' de yer aldı. Simidin yanı sıra, İtalyanların pirinç köftesi arancini, Almanlarta özgü baharatlı köfte goetta, Hawaii mutfağının ana yemeklerinden doğranmış çiğ balık poke ve Amerikan salatası cobb' listede yer buldu.
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Kaynak: Euronews.com

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