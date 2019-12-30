Simit Sarayı'ndan açıklama

Simit sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, yaptığı yazılı açıklamada markaların şirketlerini büyütmek için yaptığı girişim sermayesi ortaklıkları oldukça normal olduğunu vurgulayarak, Ziraat Girişim Sermayesi ile ortaklık haberlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Simit sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu "Simit Sarayı 2020 yılında da her yıl olduğu gibi büyümeye, üretmeye devam edecek ve sağladığı istihdamla yüzlerce iş ortağıyla birlikte ülke ekonomisi için katma değer oluşturmayı sürdürecektir" dedi.



Kavukcu açıklamasında "2019'un son günlerinde gündeme gelen haberlerle ilgili olarak Günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıkları en önemli yollardan biridir. Simit sarayının ön koşulu her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Ziraat Girişim Sermayesi ile yatırım ortaklığına dair görüşmeler yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvuru da Simit Sarayı tarafından yapılmıştır ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır" dedi.



"Çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz"



Kavukcu; "Türkiye'nin global markası Simit Sarayı, Türkiye dahil dünyanın 25 ülkesinde yatırımlarına devam etmektedir. 2020 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyümesini, sağladığı istihdamı ve yüzlerce iş ortağıyla birlikte katma değer sağlamayı sürdürecektir. Sadece anlaşması yapılmış olan 150 mağaza kısa sürede faaliyete başlayacak ve yeni anlaşmalar eklenecektir. Simit Sarayı sadece son üç yılda 163 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve TİM Hizmet ihracatı sıralamasında hep ilk 3 sırada yer almıştır" dedi.



Kavukcu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:



"Simit Sarayı'nın 2018 yılı bağımsız denetçi raporuna göre oluşturduğu ciro 1.1 milyar TL olarak belirtilmiştir. Bu ölçekteki bir marka, öz kaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra, oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için makul seviyelerde olmuştur.



Simit Sarayı bugüne kadar yasal kriterlerin izin verdiği, ülkemiz için marka değeri oluşturan şirketlere verilen Turquality kapsamında, 25 ülkeye yaptığımız yatırımlar için, son 6 yılda toplam 23 milyon 237 bin 608 TL'lik destek almıştır. Bugüne kadar birçok yabancı devlet fonu başta olmak üzere yerli/yabancı fondan teklif alan Simit Sarayı'nın önkoşulu markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Simit Sarayı tarafından;Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na belirli oranda pay devri için yürütülen görüşmeler ile ilgili olarak tarafımızdan Rekabet Kurumu'na bildirimde bulunulmuştur. Ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır.



Daha önce de ifade ettiğim gibi, şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir.



Simit Sarayı; şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde 1.000 mağazaya ulaşacaktır. Simit Sarayı Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edecektir.



2019'un son günlerinde yaşadığımız bu süreçte bize destek olan binlerce çalışanımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür eder 2020 yılının ülkemiz ve tüm dünya için barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA