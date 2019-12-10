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Simit Sarayı'ndan mobil sadakat uygulaması

Simit Sarayı mobil uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle kullanıma açıldı.

10.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:57Simit Sarayı'ndan mobil sadakat uygulaması
Simit Sarayı mobil uygulaması geçtiğimiz ay itibariyle kullanıma açıldı. Programı kapsamında dünya genelindeki müşterilerine özel avantajlar sunacak.

Dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteren Simit Sarayı, dijital teknoloji yatırımlarına devam ediyor. Markanın yerli teknoloji şirketi Protel ile birlikte geliştirilen mobil uygulaması, sadakat programı kapsamında dünya genelindeki müşterilerine özel avantajlar sunacak. Google Play Store ve Apple Store'da yayına alınan uygulama, ilk indirenlere özel sürprizler sunuyor.

Simit Sarayı'na zincir mağaza yönetim sistemi altyapısı desteği de sunduklarını belirten Protel Pazarlama Üst Yöneticisi Kamil Özörnek, "Mobil uygulaması sayesinde müşterilerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Simit Sarayı gibi güçlü markalar, müşterileri ile çok daha güçlü bağlar kurabiliyor ve bu sayede daha yüksek cirolar elde edebiliyorlar. Biz uzun yıllardır çok verimli bir iş birlikteliği içinde olduğumuz dünya markamız Simit Sarayı'nın teknoloji çözüm ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

En yakın mağazalarını harita üzerinden gösteriyor

Yapılan bilgilendirmede; Simit Sarayı, yeni uygulamasıyla müşterilerine en yakın mağazalarını harita üzerinden gösteriyor. Kupon biriktirme imkanı sunan uygulama, menüdeki tüm ürünler hakkında bilgi sunup geliştirilen algoritma sayesinde otomatik segmentasyon ile kişiye özel kampanyalar da sunabiliyor. - İSTANBUL

Google Play Store, Apple Store, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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