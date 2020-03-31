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Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

31.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:42
Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı
İZMİT'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah'a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.

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- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Erkan Aydın, İzmit, Güncel
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