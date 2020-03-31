Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

31.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:13
Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), 'Biz bize yeteriz Türkiye ' kampanyasına 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasına bağışladı.

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah'a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bende destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erkan Aydın, Türkiye, İzmit, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:12: MSB, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı - Haber 18:12: Sungurlu'da caddelere dezenfektan yerleştirildi - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 18:11: Mehmetçik, evinden çıkamayanlara yaşam malzemesi dağıttı - Haber 18:10: Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delen 'ağaç' yakalandı - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber