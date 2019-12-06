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Simit tezgahını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde simit tezgahını çalanlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

06.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:04Simit tezgahını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
'in ilçesinde simit tezgahını çalanlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 18 Kasım Pazartesi günü Mersin Şehir Hastanesi A Kapısı önünde Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli Projesi kapsamında dağıtılan simit tezgahının yerinde olmadığını fark eden Süleyman Berk, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri simit tezgahının çalındığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını izledi. Polis, kamera kayıtlarında simit tezgahının yüzleri kapalı 3 kişi tarafından alındığını ve yaklaşık 200 metre ileride boş bir arazide bekleyen pikaba yüklendiğini tespit etti.
Aracın plakasını belirleyen polis yaptığı operasyonda hırsızlık zanlıları araç sürücüsü Y.B. ile V.K.ve S.D'yi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri yapılan araç sürücüsü Y.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Toroslar, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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