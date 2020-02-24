Haberler » Güncel » Simitçi Erkan, bir günlük gelirini Vanlı depremzedelere yolladı - Haber

Simitçi Erkan, bir günlük gelirini Vanlı depremzedelere yolladı

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek için bir günlük gelirini Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderdi.

24.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:04Simitçi Erkan, bir günlük gelirini Vanlı depremzedelere yolladı
'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, Türkiye-İran sınırında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek için bir günlük gelirini Türk Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderdi.
Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen Ayhan, Van'daki depremzedeleri de unutmadı.
Tepsisindeki simitleri "Vanlı kardeşlerimize destek olalım" diye bağırarak satan Ayhan, bugünkü 75 liralık kazancını Türk Kızılayın banka hesabına yatırdı.
Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli sokaklarında yaklaşık 20 yıldır simit satarak geçimini sağladığını belirterek, kendisini sosyal faaliyetlere adadığını söyledi.
Savaş mağduru çocuklara yardım ulaştırmak için geçen ay İdlib'e gittiğini, bu sırada da Elazığ depreminin meydana geldiğini anlatan Ayhan, bunun üzerine Antakya sokaklarında simit satarak gelirini Elazığ'a yolladığını ifade etti.
Ayhan, dün sabah da Van'daki acı haberle uyandığını dile getirerek bugün sattığı simitlerin gelirini Van'daki depremzedelere ulaştırmak için Kızılayın banka hesabına yatırdığını kaydetti.
İlk sosyal faaliyetini Somali'de su kuyusu açılması için düzenlenen kampanyaya destek olarak gerçekleştirdiğini aktaran Ayhan, "Bugüne kadar birçok kampanya yaptım, inşallah bundan sonra da çalışmalarıma devam edeceğim. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Allah nasip ederse savaş mağduru çocuklara yardım ulaştırmak için İdlib'e gideceğim." diye konuştu.

Kocaeli, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:29:16