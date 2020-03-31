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Simitçi Erkan bir günlük geliriyle "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi

Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir günlük gelirini bağışladı.

31.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:02
Simitçi Erkan bir günlük geliriyle
Kocaeli 'de simit satarak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir günlük gelirini bağışladı.
Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya da destek verdi.
Tepsisindeki simitleri "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verelim diyerek satan Erkan Ayhan, 37 lira tutarındaki günlük kazancını kampanyanın banka hesabına yatırdı.
Ayhan, gazetecilere, Kocaeli sokaklarında yaklaşık 22 yıldır simit satarak geçimini sağladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya az da olsa destek vermek istediğini söyledi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarı çıkamadığını ve bu nedenle satışların düşük olduğunu belirten Erkan Ayhan, bir günlük kazancı olan 37 lirayı banka hesabına yatırdığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel
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