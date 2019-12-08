Haberler » Yaşam » Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı - Haberler

Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı

Kocaeli'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, dünyanın birçok ülkesindeki hayırseverlerden topladığı bağışlarla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriyeli Türkmen ve yetim çocuklara kahvaltı ikramında bulundu.

08.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:03Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı

'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, dünyanın birçok ülkesindeki hayırseverlerden topladığı bağışlarla Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriyeli Türkmen ve yetim çocuklara kahvaltı ikramında bulundu.


Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli ve Türkiye'nin değişik il ve ilçelerde örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Türkmen çocukları yine unutmadı. Hacı Hanifi Camii çok amaçlı salonda düzenlenen kahvaltıda 300 yetim ve öksüz çocukla birlikte bir araya geldi.


Yayladağı ilçesinde ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklara daha önce bayramlık ve harçlık gibi birçok konuda yardımda bulunan Ayhan, yetim çocuklara sahip çıkılması gerektiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz aylarda kıyafet yardımı yaptık. Şimdi de ekmeğimizi bölüşüp aynı sofraya oturup bu çocukların mutluluğuna ortak olmak istiyorum. Tek hedefimiz peygamber efendimizin emanet bıraktığı yetimlere sahip çıkmak" dedi. - HATAY


Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

18:04 AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı - Haberler
17:59 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti - Haberler
17:59 Çorum'da korkutan yangın - Haberler
17:58 Simitçi Erkan'dan Suriyeli yetim çocuklara kahvaltı - Haberler
17:57 Cadde ortasında tartıştığı kayınbiraderlerini bıçakladı - Haberler
17:47 Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem - Haberler
17:31 Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü - Haberler
17:21 Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok - Haberler
16:34 Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
16:33 Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli - Haberler
8.12.2019 18:07:06