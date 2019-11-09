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"Simitçi Erkan" Suriyeli yetimlere kışlık ayakkabı ve mont ulaştırdı

Kocaeli'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bir Bot, Bir Mont Yetimlere Giydiriyoruz" sloganıyla topladığı yardımlarla Hatay'daki Suriyeli yetim çocukları sevindirdi.

09.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:16
'de simit satarak geçimin sağlayan Erkan Ayhan, "Bir Bot, Bir Mont Yetimlere Giydiriyoruz" sloganıyla topladığı yardımlarla 'daki Suriyeli yetim çocukları sevindirdi.
Mazlumlar için Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Erkan Ayhan, Suriyeli yetim çocukların kışlık ihtiyaçları için kampanya başlattı.
Kamplarda yaşayan çocuklar için düzenlediği kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 300 çift ayakkabı ve 300 mont temin eden Ayhan, bunları yetim çocuklara ulaştırdı.
Ayhan, yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara verdiği sözü yerine getirmenin sevincini yaşadığını kaydetti.

Kocaeli, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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