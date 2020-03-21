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Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

ANTALYA'da, seyyar simitçi Ramazan Aygün, koronavirüs salgınına önlem olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

21.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:39
Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

ANTALYA'da, seyyar simitçi Ramazan Aygün, koronavirüs salgınına önlem olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

Manavgat Hükümet Konağı önünde 4 yıldır simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgahının çevresine kırmızı şerit çekti. Kendisi ve simit almaya gelenler arasında 1 metre kuralını bu şekilde uygulamaya çalışan Ramazan Aygün, her gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler duyduklarını belirterek, korunmak amacıyla tezgahın çevresine kırmızı şerit çektiğini söyledi.Vatandaşların ilk başta bu uygulamaya şaşırdığını, ancak sonrasında memnun olduğunu söyleyen Aygün, "Ben yıllardır burada simitçilik yaparım. Hem hükümet konağında, hem de diğer yerlerde çalışan arkadaşlarımız biliyor. Ayrıca burası Manavgat'ın merkezi. Yaz aylarında her gün yüzlerce turist geçiyor. Zaten temizlik kurallarına dikkat ediyordum. Ama şimdi daha fazla dikkat etmeye başladım" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ramazan Aygün, Manavgat, Hükümet, Güncel

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