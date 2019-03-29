Simitten Ay ve Yıldız Yaptılar

Kaynak: İHA

Devrek İlçesinin meşhur pekmezli simidinden yapılan ay yıldızlı simit sosyal medyada büyük ilgi gördü.Zonguldak'ın Devrek İlçesin'de simit fırınındaki işçilerinin yapmış olduğu anlamlı hareket sosyal medyada büyük beğeni aldı. Simit fırınında çalışan işçiler hamur ve pekmez yardımıyla ay ve yıldızlı simit yaptı. İşçilerin yapmış olduğu ay yıldızlı simitlere vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Öte yandan kısa sürede sosyal medya da paylaşılan ay yıldızlı simitler büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK