Haberler » Spor » Simon Falette ilk defa 11'de - Spor

Simon Falette ilk defa 11'de

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette, ilk defa resmi bir maçta 11 şansı buldu.

11.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:03
'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette, ilk defa resmi bir maçta 11 şansı buldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında sahasında GMG 'u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin devre arasında E. 'tan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette de ilk defa bu mücadele ile bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile çeyrek finalin ilk maçı olan Kırklarelispor mücadelesinde tanışmış ve sahada 28 dakika kalmıştı.

Öte yandan sezon başından bu yana sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü yine bu bölgede görevlendirdi.

İlk maçtan 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçına kalede Harun, savunmada Murat, Rami, Falette, Deniz, orta alanda Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc ileride ise Mevlüt 11 ile başladı. Tecrübeli teknik adam ilk maçtan 3 değişiklik yaparak, Jailson, İsla ve Rodrigues'in yerine rövanşta formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci'ye şans verdi. - İSTANBUL
Simon Falette ilk defa 11'de

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Frankfurt, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 21:44:16