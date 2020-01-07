Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falettea sporseverlerin radarına girdi. Hakkında araştırmalr yapıaln Simon Falettea için Simon Falettea kimdir, Simon Falettea mevkiisi ne, kaç yaşında, nereli gibi aramalar yapıldı. İşte Simon Falettea'nın bilinmeyenleri…

SİMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falettea tam adı: Simon Augustin Falette

Simon Falettea doğum tarihi: 19 Şubat 1992 (27 yaşında)

Simon Falettea doğum yeri: Le Mans , Fransa Yükseklik

Simon Falettea boy: 1,85 m

Simon Falettea mevkii: Stoper

Simon Augustin Falette 19 Şubat 1992 doğumlu, Ginelifutbolcudur. Simon Augustin Falette Eintracht Frankfurt'un defans hattında görev yapıyor.

Falette Fransa'da doğdu ve Fransız Guyanası ve Gine kökenli. 2015 yılında Fransız Guyanası milli futbol takımına çağrıldı . Ekim 2018'de, büyükannesinin orada doğması temelinde Gine milli takımı tarafından yaklaşıldı . Gine'ye ilk çıkışını 18 Kasım 2018'de Fildişi Sahili'ne karşı Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yaptı.