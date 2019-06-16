16.06.2019 14:06
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Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi!

İspanyol basını, Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiğini yazdı.

Sevilla'da yeni teknik direktör Julen Lopetegui'nin, görevinin başına geçmesiyle birlikte ilk kararını Simon Kjaer hakkında aldığı iddia edildi. İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Lopetegui, Simon Kajer'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini Monchi'ye iletti. Ayrıca Danimarklı oyuncunun, Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 88 MAÇA ÇIKTI

Tecrübeli oyuncunun, Sevilla'da kalmak istemesine karşın forma şansı bulamamak endişesiyle ayrılmaya ikna olabileceği kaydedildi. Kajer bu sezon Sevilla'da 37 maça çıktı. Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında forma giyen 30 yaşındaki stoper, sarı-lacivertli kulüpte 88 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye önerildi!
Marca, Julen Lopetegui, Sevilla, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
DERSİMLİ:varsa öyle bir ihtimal kesinlikle gelsin
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