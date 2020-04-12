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Simon Kjaer, Milan'da kalmak istiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.

12.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:21
Simon Kjaer, Milan'da kalmak istiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan 'ın Sevilla 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, "Milan'da kalmak hayalim, zamanı geldiğinde kulüple oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.
Sevilla'dan Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, kulübün bu opsiyonu kullanması için baskı yapacağını kaydetti.
Milano'da olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini aktaran Kjaer, sadece fiziksel değil mental olarak da kendisini geliştirmeye çalıştığını anlattı.
Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a katılmasını değerlendiren defans oyuncusu, "Zlatan bize çok şey veriyor. O neredeyse her şeyi kazanmış muhteşem bir şampiyon. Onun varlığı saha dışında bile fark yaratıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: İtalya Serie A, Sevilla, Milano, Milan, Spor
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