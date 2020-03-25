Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

Şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

25.03.2020 03:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:04
Şimşekler geceyi aydınlattı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Genel

Haberin Videosu :

Şimşekler geceyi aydınlattı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:28: Yaşlı adamın başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim" - Haberler 03:26: Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Haberler 03:24: Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı - Haberler 03:22: Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı - Haberler 03:17: Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı