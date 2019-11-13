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Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat'a gelecek

Tokat'ta, düzenlenen kitap fuarında imza günü iptal edilmesi kamuoyunda derin yankı uyandıran ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine bir kitap evinin davetlisi olarak kentte söyleşi yapacak.

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:45Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat'a gelecek
'ta, düzenlenen kitap fuarında imza günü iptal edilmesi kamuoyunda derin yankı uyandıran ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine bir kitap evinin davetlisi olarak kentte söyleşi yapacak.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden ve Türkiye Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, bir kitapevinin davetlisi olarak Tokat'ta kitapseverlerle buluşacak. 16 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 13: 30'da Yeşilpark Safir Düğün Salonunda düzenlenecek olan programda kitaplarını imzalayacak olan Şimşirgil, güncel konuları dile getirerek söyleşi yapacak.

İmza günün iptal edilmesi tepki çekmişti

Tokat'ta üçüncüsü eylül ayında yapılan kitap günlerinde ünlü Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in imza günü gerekçe göstermeksizin iptal edildi. Ünlü yazarın fuara davetli olduğu günler öncesinde afişlerde yer alırken iptal edilmesi kitapseverler tarafından büyük üzüntü ile karşılandı. Yaşananları eleştiren Şimşirgil, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Türkiye Gazetesindeki 'Cuma Divanı' köşesinde çıkan 27 Temmuz 2019 tarihli İstanbul Sözleşmesi aleyhindeki yazısının imza günün iptal edilmesinde etkili olduğu iddiasında bulunmuştu. - TOKAT

Ahmet Şimşirgil, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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