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Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındı

Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, eşi Hürmüz Diril ile birlikte 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan ve 3 gün önce ölü bulunan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedeni, hava şartları nedeniyle...

23.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:43
Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındı
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, eşi Hürmüz Diril ile birlikte 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan ve 3 gün önce ölü bulunan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedeni, hava şartları nedeniyle askeri helikopter ile köyden alınıp, yakınlarına teslim edildi. Halen kayıp olan Hürmüz Diril'i (71) bulmak için çalışmalarını sürdüren ekipler ise, yer yer 7 metreyi aşan karı, iş makineleriyle temizleyerek köye ulaşmaya çalışıyor.
İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril, 11 Ocak Cumartesi günü kayboldu. Yakınları, tüm çabalara rağmen çifti bulamayınca, jandarmaya haber verdi.
Çiftin bulunması için Jandarma Özel Harekat ve AFAD timleri, iz takip köpekleri ile insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı. Ancak karı-kocanın izine rastlanamadı.
Şimuni Diril'in cansız bedeni ise, 20 Mart günü, köyün 1.5 kilometre kuzeybatısında vatandaşlar tarafından bulundu. Bölgede çığ tehlikesi bulunması ve karayolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ekipler, köye ulaşamadı. Diril'in cenazesi bugün askeri helikopter ile köyden alınarak Mardin'e götürüldü. Ön otopsisinde herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Şimuni Diril'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Diril'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
EKİPLER KÖYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Öte yandan ekipler, halen kayıp olan Hürmüz Diril'i bulmak için köye ulaşmaya çalışıyor. Köy yolunu kapatan ve yer yer 7 metreyi bulan kar, iş makineleriyle temizlenmeye çalışıyor. Şimuni Diril’in cenazesi, askeri helikopterle alındı

Kaynak: DHA

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Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındı
Etiketler : Beytüşşebap, İstanbul, Güncel

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