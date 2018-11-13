Simurg'lu Gençlerden Onkoloji Hastalarına Moral Ziyareti

13 Kasım 2018 Salı 13:10



13 Kasım 2018 Salı 13:10

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projeleri arasında yer alan SİMURG 5-25 yaş yaygın eğitim programı, eğitimi sadece dört duvar arasında vermek yerine manevi kazanımlarla kalplere dokunmaya devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güzeltepe Gençlik Merkezi öğrencileri, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.Öğrenciler, çocukların yaş gruplarına göre bardak, termos, tişört ve boyama kalemleri dağıttı. "Nerede yaşam varsa orada umut vardır""Nerede yaşam varsa orada umut vardır" diyerek yola çıkan Gençlik Merkezi öğrencilerinden Safa Üngören, çocuklara moral vermek adına onlara keman çaldı.Her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenilen ziyarette çocuklar hem moral buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi.Gençleririmize farkındalık oluşturmak istedikGüzeltepe Gençlik Merkezi eğitmenlerinden Nurdan Yalçın, "Hem hastanede yatmakta olan hem de tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral desteğinde bulunduk. Hem sağlığımızın kıymetini bilmek hem de gençlerimizle farkındalık oluşturmak istedik" diye konuştu. - İSTANBUL