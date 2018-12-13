Simurg Öğrencileri Eş Anlamlı Kelimeleri Oltayla Tutarak Öğreniyor

13 Aralık 2018 Perşembe 16:51



13 Aralık 2018 Perşembe 16:51

Vizyonunda bulunan uygulamalı eğitim modeliyle teorik bilginin yanı sıra yaşayarak görerek öğrenme edinimi kazandıran SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, öğrencilerini hayata hazırlamaya devam ediyor.Göreve geldiği günden itibaren gençler için hayata geçirdiği çalışmalarla eğitimde çağ atlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projesi SİMURG, bünyesinde görev alan eğitmenlerin hazırladığı materyallerle öğrencilerine eğitim veriyor. Hazırlanan materyaller ile pekiştirilen etkinlikler, öğrencilerin derse olan merakını artırarak edinilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor.Eş anlamı üzerinde yazan balık tutuluyorBu vizyon doğrultusunda Yeşilpınar Bilgi Evi, Türkçe dersi kapsamında eş anlamlı kelimeler konusunu eğitmenlerinin hazırladığı "Eş Anlamlı Kelimeler Denizi" etkinliği ile birlikte öğrencilerine eğlenceli dakikalar yaşatarak öğretiyor. Hazırlanan kelimeler denizi etkinliğinde öğrenciler ikişer olarak tahtaya geliyor, öğretmenlerinin söylediği kelimelerin eş anlamlısı yazan balığı "Eş Anlamlı Kelimeler Denizi'nde" bularak tutmaya çalışıyor. Böylelikle derse katılım sağlayan öğrenciler, kelimelerin eş anlamlarını öğrenirken aynı zamanda keyifli dakikalar geçirmiş oluyor."Bu etkinlikle birlikte öğrenciler daha iyi öğrenmeye başladı"Dördüncü sınıf öğrencilerinin eş anlamlı kelimeler konusunu daha iyi anlamaları için bu materyali geliştirdiklerini belirten Simurg Yeşilpınar Bilgi Evi Türkçe Öğretmeni Mesut Kanat, şöyle devam etti:"Materyalimizde öğrencilerin iki tanesi tahtaya kalkarak ellerindeki otlarıyla beraber söylediğim eş anlamlı kelimeleri tutmaya çalışıyorlar. İlk önce eş anlamı üzerinde yazan balığı kim tutarsa o öğrenci oyunu kazanıyor. Daha sonrasında uygulamaya farklı öğrencilerle devam ediyoruz. Bu oyunla birlikte öğrenciler, eş anlamlı kelimeleri daha iyi öğrenmeye başladı. Yaparak yaşayarak öğrenen öğrenciler artık derse isteyerek katılım göstermeye başladı." - İSTANBUL