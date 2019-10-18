Sina Afra, Patronca Sohbetlerde en büyük pişmanlığını açıkladı

Avustralya merkezlihazır ofis ve esnek çalışma alanları sağlayıcısı Servcorp'un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte girişimcilere seslenen, Sina Afra, "Eğer bu kadar beceriksizce yönetileceğini bilseydim, Markafoni'yi satmazdım" ifadelerini kullandı.

23 ülkede hizmet veren hazır ofis ve ortak çalışma alanları sektörünün kurucusu Servcorp tarafından hayata geçirilen "Patronca Sohbetler" etkinliği, gazeteci- yazar Demet Cengiz'in moderatörlüğünde gerçekleşti. İlham verici başarı hikâyelerine imza atmış patronların,girişimcileri cesaretlendirmek adına kendi hikâyelerini aktardığı etkinliğin yeni konuğu Markafoni ve Tiko markalarının yaratıcısı ve Türkiye Girişimciler Vakfı (Girvak) Başkanı Sina Afra oldu.Girişimciler ve iş dünyasından isimlere seslenen Sina Afra, "Türkiye'nin uzun vadeli kalkınmasını sağlayacak en önemli iki unsur, eğitim ve girişimcilik. Biz bu iki kavrama yatırım yapamazsak, geleceği kaçırırız" ifadelerini kullandı.

'BİR GÜNDE GİRİŞİMCİ OLMAYA KARAR VERDİM'

Girişimciliğe nasıl başladığını anlatan Afra, "2005 yılında eBay'de Satın Alma Departmanı'nda çalışıyordum. O yıllarda gelecek vadeden şirketleri satın almak çok kolaydı. Üç saatlik bir konuşmanın ardından şirket sahiplerini ikna edebiliyordunuz. Bir gün dünyanın ilk dosya paylaşım sistemi sayılan KazaA'nın sahibi beni aradı. Telefonda, dünyayı değiştiren bir programın sahibi olduğunu, dünya çapında en çok indirilen programını satın alıp, alamayacağımı sordu. Ben de kendisine, bu denli büyük bir potansiyele sahip olan şirketini neden satmak istediğini sordum. Interpol tarafından arandığını söyledi… Başında El Kaide lideri Usame bin Ladin'in bulunduğu listenin 24. sırasında yer alan isimle görüşüyordum. Telif hakları nedeniyle hakkında dava üzerine dava açılan Niklas Zennström, dava masraflarını karşılayabilmek için bana şirketini satıyordu. EBay KazaA ve Skype'ı 2,6 milyar dolar ödeyerek aldı. Ertesi sabah uyandığımda 'Ben girişimci olmak istiyorum' dedim" şeklinde konuştu.

'MARKAFONİ BECERİKSİZCE YÖNETİLDİ'

Markafoni'nin kapanmasını değerlendiren Sina Afra, "Markafoni'yi sattığım için üzülmedim. Başka girişimler aklımdayken, ileriye doğru adım atabilmek için böyle bir karar almam gerekti. Şirketin yüzde 60'ını 2011'de, tamamını ise 2014'te Güney Afrikalı bir firmaya sattım. Bu kadar beceriksizce yönetildiğini bilseydim, Markafoni'yi asla satmazdım" dedi.

'YOLUN BAŞINDAKİ ŞİRKETLERİN DESTEKÇİSİYİZ'

Etkinlik öncesi söz alan Servcorp, EMEIA CEO'su David Godchaux, "Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bölgedeki tüm etkinliklere katılamıyorum ancak bu benim için özel bir etkinlik. Servcorp 40 yıl önce 'co-working' kavramını dünyaya tanıtarak temellerini attı. Avustralya'dan başladığımız yolculuğumuza bugün 160 lokasyonda, 31'i bu bölgede ve ikisi İstanbul'da bulunan ofislerimizde sürdürüyoruz. Bizim için ofis anlayışı yalnızca güzel bir mutfak, harika sandalyeler, muhteşem bir manzara sunmak demek değil, küçük, orta ve büyük işletmeleri bir araya getiren ortak bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca şirketlere ihtiyaçları olan, muhasebe, teknik destek gibi tüm konularda destek sağlayıp onların sadece işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Özellikle henüz yolun başındaki şirketler Servcorp'un sunduğu imkânlarla muhasebe, teknik destek gibi konularda para harcamadan, büyük şirketlere aynı ofiste bulunmanın avantajlarından yararlanabiliyorlar. Bugün burada toplanan girişimci adayları, girişimciler belki de 10 yıl sonra müşterimiz olacaklar. Biz onlar şirketleşebilsin diye tüm desteği 10 yıl sonra da sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.