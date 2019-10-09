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Sinagog saldırganlarından biri Alman

Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagoga yapılan saldırının yakalan faillerinde birinin Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

09.10.2019 19:14Sinagog saldırganlarından biri Alman
Almanya'nın Saksonya Anhalt eyaletinde Halle kentindeki Paulus bölgesinde sinagoga yapılan saldırının yakalan faillerinde birinin Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

Almanya'da 2 kişiyi öldüren ve iki kişiyi ağır yaralayan diğer saldırganların yakalanması için Alman polisi yoğun gayret gösteriyor. Ölenlerin birinin erkek, diğerinin ise kadın olduğu yaraları olan iki kişinin de durumun ağır olduğu açıklandı. Saldırganın saldırı esnasında sinagogda 80 yakın Yahudi cemaatin olduğu ve saldırganın Sinagogun kapısına ateş ettiği bildirildi. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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