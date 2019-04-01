Sinagoga Molotofkoyteli Atan Zanlı Tutuklandı

İzmir
'in Konak
ilçesindeki sinagoga molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 29 Mart'ta Beth İsrail
Sinagogu'na mololofkokteyliyle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ertan E'yi (23) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "İbadethanelere zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.
Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı tespit edilemeyen Ertan E'nin emniyetteki ifadesinde, İsrail'i protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü, İsrail, Konak, İzmir, Güncel
Kaynak: AA