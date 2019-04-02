Sinan Afşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA ELMALI belediye başkan adayı olan Sinan Afşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA ELMALI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Sinan Afşar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA ELMALI adayı Sinan Afşar kimdir? BTP ANTALYA ELMALI adayı Sinan Afşar yüzde kaç oy aldı?

Sinan Afşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA ELMALI belediye başkan adayı olarak gösterilen Sinan Afşar ELMALI ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ELMALI ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Sinan Afşar adlı BTP adayı toplamda 25 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA ELMALI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.