Ünlü Şarkıcı Sinan Akçıl, Oyuncu Burcu Kıratlı ile Evleneceğini Açıkladı

"Anlarsın" isimli şarkıda düet yapan Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl, bir radyo programına konuk oldular. Sinan Akçıl ilişkisinin sorulması üzerine evleneceğini söyledi.

"BU SEFER BAŞKA"

Yasemin Şefik'in "Her ilişkinde çok mu aşık oluyorsun? Bu sefer evlilik var sanırım" yorumu üzerine Sinan Akçıl, "İlk kez burada açıklıyorum. Evleniyorum. Çok mutluyum. Ve hiçbir ilişkimde evleniyorum demedim. Ama bu sefer başka..." dedi.

"NİKAHINA BENİ ÇAĞIR DİYECEK 150 KİŞİ TANIYORUM"

Evlilik açıklamasının ardından Akçıl'ın yakın dostu Mustafa Ceceli; "Nikahına beni çağır sevgilim diyecek 150 kişi tanıyorum." diyerek güldürdü.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Oyuncu Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu.

Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak sahneye çıktı. Burcu Kıratlı'nın ilk dizisi 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren "Elde Var Hayat" isimli dizi oldu. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği "Su ve Ateş "filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı.

2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.