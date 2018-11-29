29 Kasım 2018, 16:19
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Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Aşkını Göstermek İçin Çelenk Hediye Etti

Şarkıcı Sinan Akçıl, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Burcu Kıratlı'ya "Seni seviyorum" yazılı çelenk hediye etti.

Son olarak 'Aşk ve Mavi' dizisinde rol alan oyuncu Burcu kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl'ın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Akçıl, sevgilisine kırmızı çiçeklerden oluşan çelenk hediye etti.

"SENİ SEVİYORUM" YAZILI ÇELENK HEDİYE ETTİ

Nisan ayında Burcu Kıratlı ile nişanlanacak olan şarkıcı Sinan Akçıl, sevgilisine çelenk gönderdi. Üstünde kocaman harflerle 'Seni seviyorum' yazan çelengi Burcu Kıratlı, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

"BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞIYOR"

Burcu Kıratlı paylaşımının üstüne 'Boyundan büyük işlere kalkışıyor benimki' yazdı.

SAHNEDEN AŞKINI HAYKIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde konser veren Sinan Akçıl, kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Burcu Kıratlı'ya olan aşkını "Hepiniz duyun, çok seviyorum" diyerek haykırmıştı.

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Sinan Akçıl,Burcu Kıratlı
29 Kasım 2018 Perşembe 16:19



YORUMLAR (12)
ÖĞRENCİ: gençleri yoldan çıkaran bunlardır..
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ADINIZI YAZIN: al sana bir manyak daha götlerindeki kilari yazin yazar bozuntulari
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SELİN: Kaç gün sürecek acaba
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  • MOONLİGHT SHADOW : Bununda kanini vampir gibi emecek, ondan sonra yeni taze bir kan tasiyici bulana kadar. . Bu Ebru Salli ile yatip kalkmamismiydi?
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Iyi nisanlaar. Mutluluklar dileriz!
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