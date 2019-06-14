Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğon'a övgü: Babacan tavırla "Kalk sarıl Burcu'ya" dedi

Müzik dünyasının beste makinesi olan Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Akçıl özel hayatıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi.

ERDOĞAN'LA ANISINI ANLATTI

Son günlerde boşanma haberleriyle gündemde olan Akçıl, kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anısını da anlattı.

"KALK SARIL BURCU'YA"

Burcu Kıratlı ile bir süredir evli olan Akçıl, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi. Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi." dedi.