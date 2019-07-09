Sinan Akçıl'dan rapçileri ayağa kaldıracak açıklama: İmitasyon duruyor

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Akçıl, Türkçe rap müzikle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz'da klip çekip Amerika'da gibi yaşıyorlar" diyen Sinan Akçıl, tepkilerin odağı haline geldi.

PROGRAMINA KATILMAMIŞTI

Oysa Sinan Akçıl daha bir ay önce yine Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda yeni nesil rap yıldızlarını beğendiğini açıklamıştı. Genç şarkıcılardan kimleri beğendiği sorulunca; "Son zamanlarda rap'çiler hoşuma gitmeye başladı. Ben Fero, Ezhel güzel işler yapıyor. Aleyna'nın da doğru bir tavırda olduğunu düşünüyorum" demişti. Bu ani dönüşte Cengiz Semercioğlu'nun da etkisi olduğu düşünüldü. Cengiz Semercioğlu aslında programına Ben Fero'yu davet emiş, ana akım medyadan uzak duran şarkıcı yerine Sinan Akçıl konuk olmuştu. İki isim Ben Fero'nun bu duruşa rağmen Demet Akalın'la düet yapmasını tutarsızlık olarak tanımladı.

"GÜNDEM OLMAK İSTEYEN RAPÇİLERE LAF ATIYOR"

Sinan Akçıl'ın bu açıklamalarına başta Ben Fero olmak üzere pek çok kişiden tepki geldi.Ben Fero konuyla ilgili, "Gündem olmak isteyen rapçilere laf atıyor." ifadelerini kullandı.