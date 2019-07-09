09.07.2019 20:03
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Sinan Akçıl'dan rapçileri ayağa kaldıracak açıklama: İmitasyon duruyor

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cengiz Semercioğlu'nun programına katıldı. Canlı yayında rap müziğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Akçıl, "Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor." dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Akçıl, Türkçe rap müzikle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Rap müzik bir furya. Kalıcı değil geçici olduğunu düşünüyorum. Türk bir rapçi dünyada saygı görmez çünkü imitasyon duruyor, Beykoz'da klip çekip Amerika'da gibi yaşıyorlar" diyen Sinan Akçıl, tepkilerin odağı haline geldi.

PROGRAMINA KATILMAMIŞTI

Oysa Sinan Akçıl daha bir ay önce yine Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda yeni nesil rap yıldızlarını beğendiğini açıklamıştı. Genç şarkıcılardan kimleri beğendiği sorulunca; "Son zamanlarda rap'çiler hoşuma gitmeye başladı. Ben Fero, Ezhel güzel işler yapıyor. Aleyna'nın da doğru bir tavırda olduğunu düşünüyorum" demişti. Bu ani dönüşte Cengiz Semercioğlu'nun da etkisi olduğu düşünüldü. Cengiz Semercioğlu aslında programına Ben Fero'yu davet emiş, ana akım medyadan uzak duran şarkıcı yerine Sinan Akçıl konuk olmuştu. İki isim Ben Fero'nun bu duruşa rağmen Demet Akalın'la düet yapmasını tutarsızlık olarak tanımladı.

"GÜNDEM OLMAK İSTEYEN RAPÇİLERE LAF ATIYOR"

Sinan Akçıl'ın bu açıklamalarına başta Ben Fero olmak üzere pek çok kişiden tepki geldi.Ben Fero konuyla ilgili, "Gündem olmak isteyen rapçilere laf atıyor." ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'dan rapçileri ayağa kaldıracak açıklama: İmitasyon duruyor
Cengiz Semercioğlu, Sinan Akçıl, Magazin

YORUMLAR (4)
RAPÇİLİK BİZE TERS OLABİLİR: Bizdeki aşık atışmaları da bir nevi söz yoğun müzik, onu yapsınlae
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ADINIZI YAZIN: kendisi ne yapıyor
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GURBETCİ: Turk bir rapci tabiki dunyada unlu olamaz, cunku Turkce rap yapiyor. Eger butun dunyaya hitap edeceksen, ingilizce veya ispanyolca rap yapacaksin. Dille ilgili yani.
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GEMLİK: Doğru.
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