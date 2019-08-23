Sinan Akçıl, düğünde eşinin karşısında eski sevgililerinden bahseden Ferhat Göçer'e sert çıktı

Ferhat Göçer, dün akşam dünya evine giren Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar'ın düğününde sahneye çıktı. Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Kızım' şarkısını okuyan Göçer, durduk yere Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsedince, Burcu Kıratlı masasını terk etti.

FERHAT GÖÇER'İN GAFI, BURCU KIRATLI'YI SİNİRLENDİRDİ

Sinan Akçıl ile sahneye çıkan Ferhat Göçer, karşısında Burcu Kıratlı'nın olmasına rağmen Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsetti. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Kıratlı ise masasını terk etti. Güzel oyuncu Kıratlı, eşi ve diğer dostlarının ikna çabaları üzerine masaya geri döndü.

"DENSİZ"

Yaşanan olay sonrası Instagram hesabından düğüne ait bir kareyi paylaşan Sinan Akçıl, altına şu notu düştü: "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir 'adamın' üstelik eşimin olduğu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan 'kendi büyük ayıbını' düşünsün,artı 1 not: Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır.ve Dünkü düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik"

Tepkilerin odağında olan Ferhat Göçer ise yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.