26.06.2019 11:05
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Sinan Akçıl, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!

Sinan Akçıl, Ertem Şener İle Sorgu Odası

Sinan Akçıl ile ilgili şimdiye kadar hiç duymadığınız gelişmeler Ertem Şener ile Sorgu Odası'nın ilk bölümünde karşınıza çıkıyor!

Sinan Akçıl , BiPlayTv Adlı YouTube Kanalı altında yayınlanan, Ertem Şener 'in sunduğu Sorgu Odası adlı programa konuk olarak katıldı. Ertem Şener, ilk bölümünde konuk olarak ağırladığı Sinan Akçıl'ı sorularıyla terletti!

Sinan Akçıl magazin dünyasını derinden etkileyecek gelişmeleri bütün çıplaklığıyla Ertem Şener ile Sorgu Odası'nda anlattı.

Eşi Burcu Kıratlı ile ilişkisi bitiyor mu? Tarkan hakkında neler dedi? Sermiyan Midyat ile kavgasının perde arkası neler? Hande Yener mi, Demet Akalın mı? Bütün bu polemikler ile ilgili merak edilenleri birinci ağızdan dinlemeye hazır mısınız? Hepsi Ertem Şener ile Sorgu Odası'nın birinci bölümünde!

Kaynak: Bültenler
Sinan Akçıl , Ertem Şener , Güncel

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