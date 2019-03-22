Sinan Akçıl'ın Eşi Burcu Kıratlı'dan Tesettürlü Fotoğraf!

Sinan Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı, tesettürlü fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"RABBİM BELALARDAN KORUSUN HEPİMİZİ"

Hollanda'nın Amsterdam kentinde sürpriz bir şekilde Sinan Akçıl ile dünya evine giren Burcu Kıratlı tesettürlü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kıratlı fotoğrafına, "Hayırlı Cuma'lar Biz yuvamızda dualarımızı okuduk. Güzel Rabbim nazarlardan belalardan korusun hepimizi. Çok güzel bir hafta sonu olsun hepimize." notunu ekledi.

"BAŞÖRTÜSÜ ÇOK YAKIŞMIŞ"

Sosyal medya kullanıcıları da Kıratlı'nın fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni yaptı. Kıratlı'nın bir takipçisi fotoğrafa, "Başörtüsü çok yakışmış. Umarım kalıcı olarak tesettüre girersiniz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Böyle hareketleri samimi bulmuyorum bize ne sizin duanızdan." yorumunu yaptı.