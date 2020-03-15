Sinan Akçıl'ın Koronavirüs önlemi dikkat çekti
Pop müziğinin başarılı isimlerinden birisi olan Sinan Akçıl, boşandıktan sonra tekrar birlikte olmaya başladığı eski eşi Burcu Kıratlı ile Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi
15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
Zula adlı restoranda baş başa yemek yiyen ikiliden Sinan Akçıl'ın yeni tip Koronavirüsüne karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı. Yemek sonrası dostları ile ayak üstü karşılaşan Akçıl, onlarla yakın temas kurmaması ve bu durumda maske takması ise dikkat çekti.
'Her program gibi bizde konserlerimizi iptal ettik'
Kalabalık ortamlara girdiğinde maskesini hemen takan Akçıl, "Şu sıralar kritik bir dönemden geçiyoruz. Önlem çok önemli" açıklamasında bulundu. Konserlerinin iptal olduğunu da söyleyen Akçıl, "Sağlık her şeyden daha önemli. Onun için her program gibi bizde konserlerimizi iptal ettik" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Sinan Akçıl, Magazin
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