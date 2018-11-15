Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Aşk Yaşıyor! İkili İlk Kez El Ele Görüntülendi

Haklarında sürekli aşk haberleri çıkan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift ilk defa el ele görüntülendi.

Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre; adları aşk dedikodularına karışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'de bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi.

"HER ŞEY GÜZEL"

Özel hayatı hakkında konuşmak istemeyen Sinan Akçıl, basın mensuplarının sorularına "Her şey güzel" şeklinde cevap verdi. Hızlıca aracına binen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Oyuncu Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi aldı ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak sahneye çıktı.

İLK DİZİSİ 'ELDE VAR HAYAT'

Burcu Kıratlı'nın ilk dizisi 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren "Elde Var Hayat" isimli dizi oldu. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği "Su ve Ateş "filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu.

SEVİLEN DİZİ DİRİLİŞ: ERTUĞRUL KADROSUNDA YER ALDI

Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Burcu Kıratlı, Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermiştir.