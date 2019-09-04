Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cuma günü boşanıyor mu?

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi. İddiaya göre çift 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanıyor.

BURCU SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

9 ay önce evlenen çiftin evliliklerinde sürekli kıskançlık krizleri çıkmış ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz Nisan ayında boşanmak için avukatına talimat vermişti. Ailelerinin araya girmesiyle çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi. Ferhat Göçer'in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilimi tırmandırmıştı. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı'yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti. Akçıl, Göçer'in açıklamalarına 'densizlik yaptı' şeklinde tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer'de Sinan Akçıl'a sert sözlerle cevap vermişti. 'Eski sevgili' krizinden sonra Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını kaldırdı.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

İddiaya göre Burcu Kıratlı çekimleri Adana'da gerçekleşecek olan bir dizi için sözleşme imzaladı. Ancak Sinan Akçıl eşinin şehir dışında olmasını istemediği için kriz çıktı. Şarkıcı, eşine oyunculuğunda da belirli kısıtlamalar koyunca ikili arasında ipler koptu ve boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 6 Eylül Cuma günü anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.