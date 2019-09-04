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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cuma günü boşanıyor mu?

Bu senenin başında yurt dışında dünya evine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti boşanma kararı aldı. Çiftin 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düştü.

04.09.2019 09:59

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda'ya giderek dünya evine girdi.Evliliklerinde sürekli kriz yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkartarak fotoğraflarını sildi. İddiaya göre çift 6 Eylül Cuma günü tek celsede boşanıyor.

BURCU SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

9 ay önce evlenen çiftin evliliklerinde sürekli kıskançlık krizleri çıkmış ve Sinan Akçıl, geçtiğimiz Nisan ayında boşanmak için avukatına talimat vermişti. Ailelerinin araya girmesiyle çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi. Ferhat Göçer'in geçtiğimiz günlerde bir düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgililerinden bahsetmesi çift arasında gerilimi tırmandırmıştı. Düğünü terk eden Burcu Kıratlı'yı eşi Sinan Akçıl ikna etmiş ancak çiftin bu olaydan sonra tartıştığı iddia edilmişti. Akçıl, Göçer'in açıklamalarına 'densizlik yaptı' şeklinde tepki göstermişti. Aynı şekilde Göçer'de Sinan Akçıl'a sert sözlerle cevap vermişti. 'Eski sevgili' krizinden sonra Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından 'Akçıl' soyadını kaldırdı.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

İddiaya göre Burcu Kıratlı çekimleri Adana'da gerçekleşecek olan bir dizi için sözleşme imzaladı. Ancak Sinan Akçıl eşinin şehir dışında olmasını istemediği için kriz çıktı. Şarkıcı, eşine oyunculuğunda da belirli kısıtlamalar koyunca ikili arasında ipler koptu ve boşanma kararı aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 6 Eylül Cuma günü anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Burcu Kıratlı ile boşanacağı iddia edilen Sinan Akçıl kimdir?

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cuma günü boşanıyor mu?

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Eylül, Magazin

YORUMLAR (12)
C: süs püs para lüks tatilden başka bişey bilmeyen bu ünlülerden ne beklenir. tabikide birbirlerine eş olamazlar . bütün dertleri ben ben bencillik.
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ACCOUNT: evlilik her babayiğidin kaldıracağı iş değil
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YAHERRÜYAMERRÜ: ÇOK BİLE DURDULAR BENCE
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ADINIZI YAZIN: ABE NE OLDU
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ADA: çok bile durdular neredeyse 9 ay olmuş
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CONİ: Bi de bunlara ''SIYASILER'' nikah sahidi olmuyo mu alayiniz YALAN BE !
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DJ BORİS BREJCHA: YOOO ŞAŞIRMADIK .
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YOUTUBE OTOROTAM: milletin doğasıyla oynuyorlar sonra kimse evlenmez oluyor evlenip 1 sene sonra boşanıyorlar insanlar böylelikle çağdaş duyarlı oluyor. . 40 yıllık evli olan dedemiz babanemiz gerici yobaz oluyor.
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SSSSSSSSSSSSSSSS: şaşırmadık günün modası haline geldi. . . . . . . . .
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ADINI YAZ: adam düğünde eşinin ful transparan süper mini gelinlik giymesine izin vermiş. şimdi yok efendim Adana da ki dizi işine izin vermemiş yok eşinin şehir dışında olmasını istemiyormuş. hikayeye bak hikayeye. . .
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