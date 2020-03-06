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Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın, eşi Burcu Kıratlı ile bir dönem aynı dizide rol alan Emrah ile ilgili açıklamalar yapması sosyal medyada büyük bir tartışmaya sebebiyet verdi.

06.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:04

Şarkıcı Sinan Akçıl bir dönem eşi Burcu Kıratlı ile aynı dizide rol alan ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Emrah'ın sette bulunan herkesin kalbini kırdığını söyleyen Sinan Akçıl duyduğu şeylerden sonra görüşmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Sinan Akçıl'ın bu sözleri üzerine şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından bir yanıt verdi.

EMRAH'TAN YANIT GECİKMEDİ: ÇAPIN YETMEZ

Sinan Akçıl'ın televizyonda yaptığı bu açıklamaların ardından şarkıcı Emrah da sosyal medya hesabının hikaye bölümünden Sinan Akçıl'a yanıt verdi.

Sinan Akçıl'ın televizyona çıkarak herkese yalan söylediğini belirten Emrah; "Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." ifadelerini kullandı.

AKÇIL, EMRAH'I YALANLADI

Sinan Akçıl da sosyal medya hesabı üzerinden Emrah'ın sert açıklamalarına cevap verdi.

İşte Akçıl'ın cevabı:

Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Emrah, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ZİYAA:Sen önce oğluna sahip çık, Emrah efendi! Survivor''da sürünüyor oğlun. . .
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ZAMA ZİNGO:Bu berbat Türkçe''yle şarkı mı yazıyormuş bir de?
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ANKARA:Sanal dünyanın klavye savaşçıları...kenar mahalle varoşu ikiside
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HACI DAYI:Şöhret oldular mı kendilerini kral görmeye başlıyorlar. Emrah, senin enişten senin sesini bir kasete çekip İstanbul''da plakçılara sunmasaydı ve sen tanınmasaydın, şimdi Urfa''da garsonluk mu yapacaktın, ne olacaktın kimbilir? Şimdi adam mı oldunuz? Geldiğin yeri unutma. Allah''ına şükret; o kadar.
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KORANAVİRÜS KAMİL:YİYİN BİRBİRİNİZİ,
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SAYNUR DENİZZZ:Sinan Akçıl harbi konuşmuş helal olsun emrah yazık ki sana bir oğluna sahip cikmadin..
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DESTE:Bu Emrah öz oğluna bakmıyor neyine güveniyorsa artık başkalarını eleştiriyor.
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DENGO:Biri cimri diğeri paragöz tam birbirlerini bulmuşlar
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ADALET:acilarin cocugu emrah
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SS:son cümlede lafı koymuş
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6.03.2020 23:26:43