Haberler » Güncel » Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2) - Haber

Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2)

Eski CHP milletvekili ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

24.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:56
Eski CHP milletvekili ve Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi Sinan Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin kendisine karşı "irtikap" suçu işledikleri iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.
Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na geldi.
Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi.
Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, "Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız." dedi.
Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.
Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu belirtti.
Sinan Aygün, Ankara Adliyesi'nde (2)

Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25   Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Haber
19:24   Köy çocuklarının yüzü hediyelerle güldü - Haber
19:22   Giresun'daki örtü yangınları - Haber
19:20   Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haber
19:20   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:29:50