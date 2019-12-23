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Sinan Aygün kimdir? İşte Sinan Aygün'ün hayatı ve Sinan Aygün biyografisi!

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Aygün, vatandaşların merak konusu oldu. Açıklamaları ile gündem olan Sinan Aygün hakkında Sinan Aygün kimdir, Sinan Aygün kaç yaşında, Sinan Aygün nereli, Sinan Aygün'ün hayatı, Sinan Aygün biyografisi gibi konular araştırılıyor. İşte Sinan Aygün hakkında merak edilenler…

23.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:11 Sinan Aygün kimdir? İşte Sinan Aygün'ün hayatı ve Sinan Aygün biyografisi!

ATO Başkanlığı yapmış ve milletvekilliği yapmış olan Sinan Aygün'ün ülke gündemini ilgilendiren açıklamaları sonrası İşte Sinan Aygün'ün hayatı ve Sinan Aygün biyografisi merak konusu oldu. Peki Sinan Aygün kimdir? Sinan Aygün kaç yaşında? Sinan Aygün nereli? İşte Sinan Aygün hakkında merak edilenler ve detayları…

SİNAN AYGÜN KİMDİR?

10 Mart 1959 Gümüşhane doğumludur. Türk iş adamı ve siyasetçi, CHP milletvekili.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra ticarete atılan Aygün, hâlen inşaat müteahhitliği ve inşaat malzemeleri ticareti yapmaktadır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

SİNAN AYGÜN NERELİ?

Sinan Aygün Kelkit Gümüşhane doğumludur.

SİNAN AYGÜN BİYOGRAFİ

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Aygün, müteahhitliğe başladı. Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal'ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002'de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. Sinan Aygün 2006'da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde, 161 geçerli oyun tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.


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