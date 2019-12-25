Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin programında iş insanı Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Bunun arkasında iki kişi var. Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında" dedi.

"İNSANI BÖYLE KARALAMAK NE DEMEK?"

"15 Temmuz başarılı olsaydı, en karlı bunlar olacaktı" diyen Yavaş "Sadece rant için, belediye başkanını haksız para almakla suçlamak, hayatında harama bulaşmamış insanı böyle karalamak ne demek?" ifadelerini kullandı.

Kendisine rüşvet iddiasında bulunanların hiçbir siyasi partiden destek görmediğini kaydeden Yavaş "Arkalarında tek duran, kararı alan başkan ve dönemin belediye meclisi. Zaten birkaç konuda gittik ama Gökçek hakkında FETÖ'ye finans sağlamak konusunda savcılığa gideceğiz. Gerçekten FETÖ'yle mücadele edilecekse, sadece yelpaze sallayanlarla, Bank Asya'ya para yatıranların değil, bu para babalarının, güç sahiplerinin, ben istediğim zaman istediğimi yaparım diyenlerin ortadan kalkması lazım. İşte o zaman tam olarak cumhurbaşkanının dediği gibi bir hesap sorma dönemi ortaya çıkacak. Yoksa bu benden denirse bu işlerin sonu gelmez" dedi.

"KANUN NE DERSE O OLACAK"

Aygün'ün ruhsat için tekrar başvurduğunu belirten Yavaş "İnceleyeceğiz. Bu değersiz dediği inşaatının planında hiç sayılmayan kocaman AVM'yi saklamışlar, fili kibrit kutusuna saklamışlar yani. Kanun ne derse o olacak, belediye meclisinde de bu konuda hemfikiriz. Biz işimizi yargıyla çözeceğiz, kimseyi suçlamayacağız. Aygün için CHP'li diyorlar. Babamın oğlu olsa fark etmez. Biz asla yolsuzluğa bulaşmayacağız. Şirketlerden yanlış yapan olursa da affetmeyiz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle ilgili rüşvet iddiasında bulunan eski CHP'li Sinan Aygün hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" dedi. Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.