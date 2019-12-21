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Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişini görevlendirdi.

21.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:30 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı eski CHP Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişini görevlendirdi.
Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.
Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, "Togo Kuleleri'nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada mahkeme kararında "Togo Kuleleri'ne sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildi. Aygün'ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.
(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mansur Yavaş, Sinan Aygün, Güncel

Kaynak: İHA

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