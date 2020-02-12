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Sinan Bolat: Galatasaray'a gitmem için iyi bir teklif gelmeli

Milli oyuncu Sinan Bolat, "Galatasaray'a gidecek misin" sorusuna, "Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" yanıtını verdi.

12.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:23

'da Antwerp forması giyen milli oyuncu Sinan Bolat, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtladı. 31 yaşındaki kaleci, " 'a gidecek misin?" şeklindeki soruya cevap olarak, "Yurt dışına gitmek için reddedemeyeceğim bir teklif almam gerek, sonrasında düşünebilirim. Çok iyi bir teklif olmalı, benim hedefim yurt dışına gitmek değil" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMDA KALABİLİRİM"

Antwerp'te kalabileceğini kaydeden tecrübeli kaleci, "Antwerp'te iyi olduğumu çok kez söyledim. Yönetim ile görüşmeler oldu ancak şu ana kadar bir şey gelmedi. Şu anda sportif olarak odaklanmış durumdayım ve işleri kardeşim yürütüyor, önümüzdeki haftalarda neler olacağına bakacağız" dedi. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Sinan Bolat, eleştirilen performansının ardından geri dönmüştü.

(Sporx)

Sinan Bolat: Galatasaray'a gitmem için iyi bir teklif gelmeli

Sinan Bolat, Galatasaray, Belçika, Spor


HABER YORUMLARI (1)
AA:Daha ne istiyorsuzsunuz Allahdan belanizimi gozunuz doysun, yarin yurt disinda gozden dustunuzmu Turkiyede solugu alirsiniz. O zaman da gelmeyin kalin orda!.
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