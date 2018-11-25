Sinan Bolat'ın Kurtarışı 1 Puan Getirdi

Milli kaleci Sinan Bolat
, son dakikada penaltıyı kurtararak takımına 1 puan getiren isim oldu. Belçika
1'nci Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Sinan Bolat'ın formasını giydiği Royal Antwerp, deplasmanda Gent
ile 0-0 berabere kaldı. Milli kaleci, başarılı bir performans sergilediği maçın 90'ncı dakikasında Gent forması giyen Ofoe'nin penaltı vuruşunda gole izin vermedi.
Golsüz tamamlanan maç sonunda iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. - İstanbul
Belçika,Gent,Sinan Bolat
25 Kasım 2018 Pazar 19:47