23 Kasım 2018, 08:15
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Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu, Güldür Güldür Show'un Kadrosuna Dahil Oldu

Ekranların sevilen programı 'Güldür Güldür Show' sezona yeni kadrosuyla giriş yapmaya hazırlanıyor. Programa şarkıcı Emre Altuğ'dan sonra ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu dahil oldu.

BKM'nin sevilen skeç programı "Güldür Güldür Show"un yeni bölümlerinin çekimleri başladı. Yine Show TV'de ocak ayı itibariyle seyirciyle buluşması planlanan programın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Programa son olarak Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu dahil oldu.

EMRE ALTUĞ'DAN SONRA 2 YENİ İSİM DAHİL OLDU

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan 'Güldür Güldür Show'a geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Emre Altuğ dahil oldu. Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Altuğ'dan sonra iki ünlü ismin daha "Güldür Güldür Show" ekibine dahil olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.

Açelya Topaloğlu
Sinan Çalışkanoğlu
Emre Altuğ,Sinan Çalışkanoğlu
23 Kasım 2018 Cuma 08:15



YORUMLAR (10)
ATAKAN: kim bunlar ılk goruyom
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.: BU MEMLEKETTE ÜNLÜ OLMAK NE KADAR KOLAYMIŞ MEĞERSE BİR İKİ DİZİDE FİGÜRAN OLARAK ÇALIŞ BİR İKİ ŞEBEKLİK YAP BİRAZDA MAGAZİNDE GÖZÜK OLDUDA BİTTİ MAŞALLAH İŞTE SEN ÜNLÜSÜN
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GS: sevmem eski kadro daha iyiydi özellikle şevket baba
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SÜPÜRGE: Ulan bu hadesin burda ne işi var git selenaya dön sen
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FİLO: biz şevketi istiyoruz. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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